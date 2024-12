Bundesliga live im TV und Livestream: Schaut DAZN künftig in die Röhre?

DAZN ist aktuell noch im Besitz von Übertragungsrechten an Spielen der Bundesliga. Dies könnte sich in Zukunft ändern. Warum das so ist, wird in diesem Artikel erklärt.

Wer Spiele der Bundesliga live verfolgen möchte, hat im deutschsprachigen Raum - bis auf die wenigen Spiele, die im Free-TV gezeigt werden - zwei Optionen: Sky und DAZN. Die beiden Anbieter haben bereits seit Jahren diese Position inne: So kümmert sich in der laufenden Saison etwa DAZN um alle Freitags- und Sonntagsspiele und Sky hält die Rechte an den Samstagsspielen.

Die Rechte sind bis zur Saison 2024/25 so geklärt, für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 werden die Karten jedoch wieder neu gemischt. Aktuell geht es nämlich darum, die Bundesliga-TV-Rechte neu zu vergeben. Dies hat auch Folgen für DAZN.