"Bro, nicht schon wieder": Bayern-Mitspieler witzelt über nächste Gala von Harry Kane

Es ist gute Tradition, dass Dreierpacker nach Spielschluss den Ball behalten dürfen. Ebenso hat es sich eingebürgert, dass die Torjäger ihre Trophäe von den Mitspielern signieren lassen. Im Fall von Bayern Münchens Harry Kane führt das schonmal zu einer lustigen Anekdote.

Nach drei Toren gegen Holstein Kiel (6:1) in der Bundesliga am Wochenende schnürte der englische Nationalspieler am Dienstagabend in der Champions League gegen Dinamo Zagreb (9:2) gar einen Viererpack und nahm sich so also wieder einen Spielball mit nach Hause.

Statt einer Unterschrift hinterließ aber einer seiner Mitspieler einen kurzen Kommentar auf der Kugel. "Bro, nicht schon wieder", hieß es dort. Kane löste hinterher bei Social Media auf, dass der flapsige Spruch von Neuzugang Michael Olise stammte.

Unmutsbekundungen nach Dreierpacks von Mitspielern wegen des Signierens von Spielbällen sind dieser Tage keine Seltenheit. Bei Manchester City zum Beispiel verewigt sich ein unbekannter Mitspieler Erling Haalands mit zweifelhaften Sprüchen auf den Spielgeräten des Norwegers.

Im Frühjahr kritzelte er auf einen "Zu viele mittlerweile" und vor wenigen Tagen schrieb er statt eines Autogramms: "Ich habe es satt, diese Spielbälle zu unterschreiben".