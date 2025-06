Bringt ihn FCB-Legende Michael Ballack woanders unter? FC Bayern München droht womöglich Verlust eines seiner Top-Talente

Lennart Karl gilt als eines der größten Talente des FC Bayern München. Doch die Zukunft des 17-Jährigen ist weiter ungewiss.

Lennart Karl wies in der vergangenen Saison absolute Fabelwerte auf. Für die U17 des FC Bayern gelangen ihm in 14 Einsätzen 23 Tore und zehn Assists. Zuletzt absolvierte der 17-jährige Offensivspieler auch schon einige Pflichtspiele für die Münchner U19, wo ihm in neun Spielen sieben Treffer gelangen. Regelmäßig trainiert er bei den Profis mit - doch hat Karl dort auch eine Zukunft?