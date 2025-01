Bei Fener nimmt Kostic eine wichtige Rolle ein. Endet die Leihe nun jedoch vorzeitig, damit er in die Bundesliga zurückkehren kann?

Union Berlin hat offenbar Interesse an dem linken Flügelspieler Filip Kostic, der aktuell von Juventus Turin an Fenerbahce verliehen ist. Das berichten mehrere Medien in der Türkei und Kostics Heimatland Serbien.