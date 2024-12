"Schon ein kleiner Torjäger": Deniz Undav mit Doppelpack! DFB-Team siegt in der Nations League in Bosnien und Herzegowina

Der zweite Anzug sitzt: Die gnadenlos effektive deutsche Nationalmannschaft hat angeführt von Doppelpacker Deniz Undav ihren Charaktertest bestanden und liegt in der Nations League klar auf Viertelfinal-Kurs.

Die "Notelf" von Bundestrainer Julian Nagelsmann löste die knifflige Aufgabe in Bosnien und Herzegowina mit leichten Wacklern letztlich souverän mit 2:1 (2:0) und kann mit einem weiteren Sieg am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen den Erzrivalen Niederlande vorzeitig in die K.o.-Runde einziehen.

Undav (30., 36.) brachte die DFB-Auswahl in Zenica schon vor der Pause auf die Siegerstraße. Routinier Edin Dzeko machte es noch einmal spannend (70.) und sorgte für eine hitzige Schlussphase.

Der als Bastler geforderte Nagelsmann setzte nach sieben Ausfällen auf zwei Debütanten in der Startelf: Alexander Nübel hütete das Tor, Tim Kleindienst stürmte und sollte gegen einen erwartet tief stehenden Gegner mit seiner Kopfballstärke für Gefahr sorgen. "Er ist außergewöhnlich gut in der Luft", betonte der Bundestrainer bei RTL kurz vor dem Anpfiff.

Vor 13.500 Zuschauern im rostig-charmanten Stadion Bilino Polje gehörte der erste Abschluss aber den mit fünf Deutschland-Legionären angetretenen Gastgebern. Ivan Basic setzte einen Freistoß knapp neben das Tor (4.).