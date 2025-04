"Blamier' mich nicht, Junge!" Diese Bundesliga-Spieler sind für Julian Nagelsmann mehr als nur eine Überlegung wert

Am 23. und 26. März bestreitet die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich und die Niederlande die beiden nächsten Spiele. Diese Profis aus der Bundesliga hätten eine Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann verdient - Stand jetzt!

55 Mann groß war Ende 2022 die Liste mit dem vorläufigen Kader der deutschen Nationalmannschaft, die der damalige Bundestrainer Hansi Flick vor der WM in Katar bei der FIFA einreichte. Rani Khedira, Grischa Prömel oder Vitaly Janelt gehörten beispielsweise dazu. Am Ende schaffte es keiner von ihnen ins Aufgebot des DFB-Teams.

Mit seiner finalen Nominierung für die Heim-EM 2024 hat Bundestrainer Julian Nagelsmann noch ein paar Monate Zeit. Die nächsten Länderspiele stehen aber bereits in ein paar Wochen an - am 23. März gegen Frankreich und am 26. März gegen die Niederlande.

Wir blicken daher auf Spieler, die aufgrund ihrer bisherigen Leistungen in der laufenden Saison eine Nominierung verdient hätten - Stand jetzt!