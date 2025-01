Augsburg entledigt sich womöglich endgültig aller Abstiegssorgen. Gegen Heidenheim gelingt der dritte Sieg in Folge.

Die Spieler des FC Augsburg fielen sich mit dem Schlusspfiff jubelnd in die Arme, auf der Gegenseite sanken die Profis des 1. FC Heidenheim enttäuscht auf die Knie. Mit einem Treffer in buchstäblich letzter Sekunde hat der FCA seinen Lauf in neuem Jahr am Leben gehalten - und die Abstiegsränge der Fußball-Bundesliga nach dem dritten Sieg in Folge vorerst hinter sich gelassen.