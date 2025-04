Bitte Nachricht für den FC Bayern München: Diagnose bei João Palhinha bekannt

Schlechte Nachrichten für die Bayern: Ein Sommer-Neuzugang steht fürs Erste nicht zur Verfügung.

Der FC Bayern München muss für die kommenden Begegnungen auf Mittelfeldspieler João Palhinha verzichten. Das gab der deutsche Rekordmeister am Dienstagvormittag bekannt.

Der 29-Jährige hatte sich beim Training mit der portugiesischen Nationalmannschaft verletzt. Als Diagnose gab der FCB nun einen Muskelbündelriss an den Adduktoren an. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung.

Damit wird Palhinha für die anstehenden Aufgaben nicht zur Verfügung stehen. Die Bayern sprechen von einem "wochenlangen" Ausfall, damit wäre ein Comeback vor der Winterpause zumindest fraglich.

Der Mittelfeldspieler war vor der Saison nach langem Hin und Her für eine Ablösesumme in Höhe von 51 Millionen Euro vom FC Fulham an die Säbener Straße gewechselt. Beim FC Bayern sammelte er seitdem 13 Einsätze, ein Tor oder eine Vorlage gelangen ihm nicht.