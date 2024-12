Bis zu 50 Millionen Euro Ablöse: Transferduell zwischen FCB und Barcelona um portugiesischen Torhüter?

Diogo Costa hat sich zu einem der interessantesten Keeper der Welt entwickelt. Kein Wunder, dass große Klubs anklopfen.

Zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München könnte es zu einem Transferduell um Torhüter Diogo Costa vom FC Porto kommen. Das geht aus einem Bericht der spanischen Zeitung Sport hervor.

Demnach melden derzeit beide Topvereine, die sich jüngst in der Champions League gegenüberstanden, Interesse an Costa an.

In Barcelona, wo die aktuelle Nummer eins Marc-André ter Stegen noch lange verletzt ausfällt, will man sich dem Vernehmen nach im Sommer 2025 mit einem neuen Torwart verstärken, der auf lange Sicht ein adäquater Nachfolger ter Stegens werden kann.

Costa soll dabei einer der Topkandidaten sein. Der 25-Jährige hat sich in Porto in den vergangenen Jahren zu einem der besten Keeper der Welt entwickelt und strebt offenbar einen Wechsel zu einem absoluten europäischen Spitzenverein im kommenden Sommer an.

Costas Vertrag in Porto läuft noch bis 2027, an Ablöse würden im Falle eines Transfers voraussichtlich 40 bis 50 Millionen Euro fällig werden.