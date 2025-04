BG Pathum United vs. BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Zum Auftakt der Asien Tour misst sich Borussia Dortmund mit BG Pathum United. Wer sich um die Übertragung des Testspiels im TV und Livestream kümmert, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Borussia Dortmund ist vor zwei Tagen in Asien für die Tour angekommen und bestreitet am heutigen Sonntag, den 21. Juli, dort auch sein erstes Testspiel. Den Schwarzgelben steht im BG Stadium in der thailändischen Kleinstadt Bueng Yitho BG Pathum United gegenüber. Um 15 Uhr deutscher Zeit ertönt dafür der Anpfiff.

Es ist das dritte Testspiel, das der BVB im Rahmen der Vorbereitung spielt.