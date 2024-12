Borussia Dortmund verliert beim VfB Stuttgart in der Bundesliga mit 1:2 und lässt sich dabei über weite Strecken der Partie vorführen. Damit verlie...

Borussia Dortmund verliert beim VfB Stuttgart in der Bundesliga mit 1:2 und lässt sich dabei über weite Strecken der Partie vorführen. Damit verliert der BVB weiter an Boden in der Tabelle.