Der abstiegsbedrohte Zweitligist Eintracht Braunschweig hat einen Tag nach der Niederlage gegen Nürnberg Trainer Daniel Scherning freigestellt.

Mit dem bisherigen Co-Trainer Marc Pfitzner soll in den beiden Relegationsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken am Freitag im Saarland und am 27. Mai (beide 20.30 Uhr) vor heimischer Kulisse der Absturz in die Drittklassigkeit verhindert werden.