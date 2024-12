Besiktas Istanbul vs. Eintracht Frankfurt, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EL 2. Spieltag im TV und Livestream?

Der 2. Spieltag in der Europa League steht an, unter anderem treten Besiktas Istanbul und Eintracht Frankfurt gegeneinander an. Wer im TV und Livestream zuständig ist, verrät SPOX.

Am heutigen Donnerstag, den 3. Oktober, geht es in der Europa League weiter. Besiktas Istanbul empfängt im heimischen Besiktas Stadyumu ab 21 Uhr Eintracht Frankfurt.