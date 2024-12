"Damit habe ich jetzt auch nicht so gerechnet": Bernd Leno von Debatte nach DFB-Absage überrascht

Bernd Leno sagte dem DFB-Team ab. Darüber wurde eifrig diskutiert, womit der Keeper nicht rechnete.

Bernd Leno hat zuletzt eine Einladung zur deutschen Nationalmannschaft für die Spiele in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande abgesagt. Das sorgte in der Folge für öffentliche Diskussionen, mit denen Keeper nach eigenen Angaben nicht gerechnet hatte.

Gegenüber dem Pay-TV-Sender Sky sagte der Keeper des Premier-League-Klubs FC Fulham: "Ich muss sagen, dass erstaunlicherweise relativ viel darüber geredet und geschrieben wurde. Damit habe ich jetzt auch nicht so gerechnet. Aber es wurde alles gesagt. Das meiste, das in den Medien stand, hat auch gestimmt."

Mit Bundestrainer Julian Nagelsmann habe er "relativ offen und ehrlich" gesprochen. "Es gab kein Herumgeeiere, von daher alles gut", sagte der 32-Jährige.

Leno hatte im Vorfeld der Länderspielpause die Teilnahme an den Nations-League-Partien der Gruppe A3 abgesagt. Der Grund: "Sie haben mir gesagt, dass ich dabei wäre, aber kein Spiel bekomme. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, in London zu trainieren. Julian weiß, dass ich natürlich immer da bin, wenn sie mich brauchen und ich dem Team wirklich weiterhelfen kann. Ich bin mit mittlerweile 32 Jahre und kein Newcomer mehr, habe nie Ansprüche hinter Manuel und Marc gestellt, sondern immer abgeliefert und nie Sprüche geklopft", meinte Leno.

Nagelsmann hatte keine andere Wahl, als die Entscheidung zu akzeptieren. "Am Ende lebe ich mit der Erklärung von Bernd. Es ist relativ simpel, er hat Forderungen gestellt in dem Gespräch, die ich nicht erfüllen konnte. Deswegen hat er von mir eine sehr interessante Perspektive aufgezeigt gekriegt, die nicht in der Kurzfristigkeit liegt, sondern in der Mittelfristigkeit."

Am Ende müsse "jeder das selber wissen, wie er das gestalten möchte. Bernd hat das so entschieden." Nagelsmann mache "die Tür jetzt nicht zu. Aber sie ist auch nicht weiter aufgegangen. Aber wenn er herausragend spielt und die anderen nicht, kann die Tür auch wieder weiter aufgehen".