Vor vier Jahren war Kevin Volland Deutschlands torgefährlichster Spieler. Heute schafft er es beim 1. FC Union Berlin nicht mehr in den Kader.

26 Torbeteiligungen haben zu 21 Einsatzminuten geführt. So lautete die Bilanz von Kevin Volland vor beinahe vier Jahren. Der Stürmer hatte seine erste Saison bei der AS Monaco hinter sich und war mit 16 Ligatoren der erfolgreichste deutsche Spieler in den Top-5-Ligen.