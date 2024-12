Bei Ronaldo "eine tolle Gelegenheit verpasst": Ex-Co-Trainer kritisiert Manchester Uniteds Erik ten Hag

Sogar sein ehemaliger Co-Trainer hat für Erik ten Hag von Manchester United keine besonders freundlichen Worte übrig.

Benni McCarthy, ehemaliger Weltklasse-Stürmer und Ex-Co-Trainer von Erik ten Hag bei Manchester United, hat eine bittere Zwischenbilanz der Amtszeit des Niederländers im Old Trafford gezogen.

McCarthy saß zwei Jahre lang zusammen mit ten Hag auf der United-Bank, bevor sich die Wege im Sommer trennten.

Im Gespräch mit Zero Zero sagte McCarthy über ten Hag: "Ihm fehlt etwas das Feuer, die Leidenschaft. Darin unterscheiden wir uns. Ich glaube, dass war eines der Probleme, das die Spieler und das Team als Ganzes hatten. Als ich dazustieß, musste ich meine Ideen immer dem Cheftrainer präsentieren, was normal ist, aber für jemanden wie mich nicht leicht ist. Erik hatte immer das letzte Wort."

Er kritisierte ten Hag auf für dessen Umgang mit Cristiano Ronaldo, der nach nur wenigen Monaten unter dem Niederländer, in denen es zu zahlreichen Streitigkeiten gekommen war, seinen Vertrag in Manchester auflöste und nach Saudi-Arabien wechselte: "Wenn wir als Team arbeiten und Cristiano das macht, was von ihm auf seiner Position verlangt wird, dann ist das der Idealfall, denn er ist der Weltbeste. Ich denke, Manchester United hat eine tolle Gelegenheit verpasst, Cristiano richtig einzubinden. Aber ich war nun mal nicht der Cheftrainer und konnte deshalb diese Entscheidungen nicht treffen", sagte McCarthy.