"Ganz anders als Ronaldo": Bei Real Madrid herrscht wohl Verwunderung über Kylian Mbappé

Der neue Superstar Kylian Mbappé hat bei Real Madrid wohl mit überraschend bodenständigem Auftreten für Verwunderung gesorgt. Das geht aus einem Bericht von The Athletic hervor.

Das gut informierte Onlineportal zitiert eine Quelle aus dem inneren Kreis Reals wie folgt: "Ich dachte, er (Mbappé, d. Red.) hätte ein viel größeres Ego, aber so ist es nicht. Wir hatten Cristiano (Ronaldo, d. Red.) hier, einer dieser Spieler mit globalem Superstar-Status - aber Kylians Charakter ist ganz anders als der von Cris."

Der Start Mbappés bei Real sei zwar "nicht so idyllisch wie berichtet" gewesen, so die Quelle weiter. "Aber es war auch nicht dramatisch oder so, dass man sich Sorgen machen müsste. Es war wie man erwarten konnte: Eine Anpassung an eine Mannschaft, die sich stark verändert hat und in der er seinen Platz finden muss. Und das tut er."

Zudem sprach The Athletic noch mit einer Quelle, die einem nicht namentlich genannten Teamkollegen Mbappés bei Real nahe steht.

Auch diese Quelle spricht davon, dass sich Mbappé in Madrid bisher sehr demütig präsentiert: "Ich habe nur gehört, dass er vollkommen normal und nicht arrogant oder so ist - und das ist schon eine Nachricht, würde ich sagen."