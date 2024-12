Bei Flutkatastrophe in Spanien: Ex-Spieler des FC Valencia verstorben

Bei den schweren Fluten im Osten Spaniens ist ein ehemaliger Spieler des FC Valencia ums Leben gekommen.

Der Osten Spaniens wird aktuell von einer schweren Flutkatastrophe heimgesucht. Wie nun bekannt geworden ist, ist auch der ehemalige Valencia-Spieler José Castillejo unter den Opfern.

"Der FC Valencia bedauert zutiefst den Tod von José Castillejo, Opfer der Flutkatastrophe. José Castillejo war Jugendspieler an der Akademie und und spielte für andere Mannschaften in der Region Valencia", trauerte der LaLiga-Klub in einem X-Posting um den 28-Jährigen. Auch andere Vereine, für die Castillejo im Laufe seiner Karriere auflief, meldeten sich via Social Media zu Wort. Darunter der CD Eldense und der CD Roda.