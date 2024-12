Bei der Gala nicht anwesend: Vincent Kompany verpasst Titelgewinn

Nicky Hayen setzte sich gegen Vincent Kompany durch und wurde als Belgiens Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Vincent Kompany vom FC Bayern München ist bei der Wahl zu Belgiens Trainer des Jahres nur auf Platz zwei gelandet. Gewonnen hat die Raymond-Goethals-Trophäe Nicky Hayen von Club Brügge.

Hayen hatte das Traineramt in Brügge im März übernommen und den Traditionsklub anschließend zum belgischen Meistertitel sowie ins Halbfinale der Conference League geführt, wo er knapp an der AC Florenz scheiterte. Aktuell rangiert Brügge in der Meisterschaft hinter Spitzenreiter KRC Genk auf Platz zwei.