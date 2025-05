In Deutschland ist Lucio aus seiner Zeit bei Leverkusen und Bayern bekannt. Nun wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, ist aber stabil.

Sorge um den früheren Bundesliga-Star Lucio: Der brasilianische Fußball-Weltmeister von 2002, der acht Jahre in Deutschland für Bayern München und Bayer Leverkusen gespielt hatte, ist mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Brasilia eingeliefert worden.