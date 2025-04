"Wäre fantastisch": Beenden Cristiano Ronaldo und Lionel Messi ihre Karrieren beim selben Klub?

Der ehemalige Mitspieler von Cristiano Ronaldo, Pedro Mendes, hat ein Karriereende des portugiesischen Superstars bei Inter Miami ins Spiel gebracht. Damit könnte der 39-Jährige seine aktive Laufbahn beim selben Klub beenden, für den aktuell auch Lionel Messi aufläuft.

"Wenn Cristiano Ronaldo zu Inter Miami wechseln würde, wäre das fantastisch für die Fans und unglaublich für den Fußball in Amerika", sagte Mendes im Interview mit BoyleSports. "Es würde bedeuten, dass die beiden besten Spieler in der Geschichte und Zukunft des Fußballs, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, ihre Karriere gemeinsam beenden würden, was ein wahr gewordener Traum wäre."

Gleichzeitig schränkte Mendes ein, dass er an ein solches Szenario nicht unbedingt glaubt. "Ich kann mir das nicht vorstellen. Es wäre sehr schwierig."

Die GOAT-Debatte um Messi und Ronaldo ist ohne Zweifel einer der größten Streitpunkte im gesamten Sport, wobei die Rivalität mit dem Wechsel von CR7 nach Saudi-Arabien und dem Wechsel von Messi in die MLS zu Inter Miami nicht mehr im absoluten Spitzenfußball ausgetragen wird.