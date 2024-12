Supertalent Paul Wanner schießt 1. FC Heidenheim zum Auftaktsieg in der Conference League

Europacup und Belastungssteuerung sind jetzt auch Themen in Heidenheim. Joker Wanner sorgt für einen historischen Dreier.

Jungstar Paul Wanner hat Europacup-Neuling 1. FC Heidenheim zum verdienten Auftaktsieg in der Conference League geschossen. Der 18 Jahre alte Deutsch-Österreicher verwandelte in der 83. Minute im Nachschuss einen Handelfmeter zum 2:1 (1:0) gegen Olimpija Ljubljana.

"Den habe ich nicht so gut geschossen, aber Tor ist Tor", sagte Wanner bei RTL+, ohne in Euphorie auszubrechen: "Ich versuche, der Mannschaft zu helfen, das hat heute geklappt, auch wenn es ein bisschen glücklich war."

Wanner war erst nach einer Stunde für Adrian Beck ins Spiel gekommen, der Mittelfeldspieler hatte Heidenheim in Führung geschossen (6.). Ljubljana glich durch Alejandro Blanco aus (77.).

Heidenheim hatte sich in den Play-offs gegen BK Häcken aus Schweden den Sprung in die Conference League verdient, nun warten mindestens noch fünf weitere lukrative Duelle im dritten Europacupwettbewerb der UEFA. Weiter geht es am 24. Oktober bei Pafos FC auf Zypern, das Highlight der Vorrunde steht am 28. November mit dem Heimspiel gegen den FC Chelsea auf dem Programm.

Aber bereits gegen Ljubljana zeigten die Heidenheimer, dass mit ihnen auch auf der europäischen Bühne zu rechnen ist. Die Gäste waren immerhin als Spitzenreiter in Slowenien und in dieser Saison noch ungeschlagen (elf Siege, fünf Unentschieden) an die Brenz gereist. Doch Heidenheim war über weite Strecken die dominierende Mannschaft, und das in ungewohnter Formation.