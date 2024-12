Leverkusen vs. SV Elversberg 3:0: Patrik Schick trifft doppelt - Bayer souverän ins Pokal-Achtelfinale

Bayer Leverkusen hat seine Pflichtaufgabe gegen die SV Elversberg locker gemeistert und ohne Mühe das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht.

Der Double-Gewinner setzte sich am Dienstagabend auf seiner Mission Titelverteidigung auch dank Blitzstarter Patrik Schick mit 3:0 (3:0) gegen den vor allem zu Beginn überforderten Zweitligisten durch und gewann saisonübergreifend die achte Pokalpartie in Folge. Die letzte Niederlage hatte es im Sommer 2022 in der 1. Runde gegeben - in Elversberg (3:4).

Doppelpacker Schick (2., 9.) und Aleix Garcia (36.) per Traum-Freistoß trafen zum Sieg für die Werkself, die sich den Frust der vergangenen Woche von der Seele spielte. Zuletzt hatte es in der Champions League (1:1 bei Brest) und Bundesliga (2:2 in Bremen) nur zwei enttäuschende Remis gegeben. Vor dem Kracher-Duell gegen Vizemeister VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) kamen einige Leistungsträger wie Ausnahmekönner Florian Wirtz oder Torjäger Victor Boniface nur zu Kurzeinsätzen.

Trotz der klaren Favoritenrolle hatte Bayer-Trainer Xabi Alonso vor der Partie vor den Saarländern gewarnt. "Wir wissen, dass es wie ein Finale ist", sagte der Spanier: "Wir gewinnen oder es heißt Stopp." Hoffnungen der Gäste auf eine Sensation erstickte die Werkself aber sofort im Keim.