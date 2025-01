Bayer Leverkusen vs. Rot-Weiß Oberhausen, Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Testspiel im TV und Livestream?

Bayer Leverkusen bestreitet ein Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Wie Ihr das Duell live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bevor die Bundesliga am 10. Januar offiziell aus der Winterpause zurückkehrt, ist Meister Bayer Leverkusen am heutigen Sonntag, den 5. Januar, noch im Rahmen eines Testspiels gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen im Einsatz. Die Partie wird um 12 Uhr angepfiffen und im Ulrich-Haberland-Stadion in Leverkusen ausgetragen.

SPOX zeigt Euch, wie Ihr live dabei seid!