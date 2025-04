Bayer Leverkusen vs. Qarabag FK heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League Achtelfinale im TV und Livestream?

Bayer Leverkusen empfängt den Qarabag FK zum Rückspiel im Achtelfinale der Europa League. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Eine Woche nach dem 2:2-Unentschieden auswärts in Baku muss Bayer Leverkusen erneut im Achtelfinale der Europa League gegen den Qarabag FK ran. Das Rückspiel in der Leverkusener BayArena, das um 21 Uhr angestoßen wird, steht am heutigen Donnerstag, den 14. März, an.

Die Werkself ist neben dem SC Freiburg einer von zwei Bundesligisten, die noch im Rennen um den Europa-League-Titel sind.