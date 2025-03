Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Gibt es noch eine Auswärtstorregel in der Campions League? So kann der FCB noch ausscheiden

Der FC Bayern hat nach dem 3:0-Sieg im CL-Hinspiel gegen Bayer Leverkusen gute Chancen auf das Weiterkommen. Wie könnte der FCB noch ausscheiden?

Der FC Bayern München hat sich mit dem 3:0-Erfolg über Bayer Leverkusen im Hinspiel in eine gute Ausgangslage für den Einzug ins Viertelfinale gebracht. Am heutigen Dienstag (11. März) kann der deutsche Rekordmeister ab 21 Uhr in der BayArena alles klarmachen.

Aber wie könnte der FCB noch ausscheiden? Und gibt es noch eine Auswärtstorregelung? Das erfahrt Ihr hier!