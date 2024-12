Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Meister Bayer Leverkusen misst sich mit Eintracht Frankfurt. Hier gibt es Infos zur Übertragung des Bundesligaspiels.

Nach der aus deutscher Sicht äußerst erfolgreichen Länderspielpause geht es in der Bundesliga endlich wieder zur Sache. Der 7. Spieltag wird an diesem Wochenende absolviert, Meister Bayer Leverkusen kriegt es am heutigen Samstag, den 19. Oktober, mit Eintracht Frankfurt zu tun. Der Pfiff zum Anstoß für das Spiel erfolgt um 15.30 Uhr. Gespielt wird in der BayArena in Leverkusen.