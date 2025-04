Bayer Leverkusen vs. AS Rom, Übertragung heute live: Europa League Halbfinale Rückspiel im Free-TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen und die AS Rom bestreiten heute das Rückspiel im Halbfinale der Europa League. Wie Ihr die Begegnung live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Bayer Leverkusen ist weiterhin das Maß aller Dinge und sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene makellos unterwegs. In der Europe League steht man kurz vor dem Einzug ins Finale, nachdem man das Halbfinal-Hinspiel gegen die AS Rom vor einer Woche 2:0 gewinnen konnte.

Ausruhen darf sich der deutsche Meister jedoch trotzdem nicht, am heutigen Donnerstag, den 9. Mai, ist der Serie-A-Klub aus der italienischen Hauptstadt nämlich zum Rückspiel zu Gast in Leverkusen. Der Ball in der BayArena rollt ab 21 Uhr.

Parallel zu Leverkusen gegen die Roma streiten Olympique Marseille und Atalanta Bergamo um das zweite Finalticket. Das Hinspiel endete 1:1.