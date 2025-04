Bayer Leverkusen vs. AS Rom heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Europa League Halbfinale Rückspiel im TV und Livestream?

In der Europa League geht es heute zwischen Bayer Leverkusen und AS Rom so richtig zur Sache. Ihr wollt wissen, wie Ihr das Halbfinal-Rückspiel live im TV und Livestream sehen könnt? SPOX hat die Antwort.

Halbzeit im Halbfinale der Europa League! Bayer Leverkusen ist eine von vier Mannschaften, die noch im Rennen sind, und hat sich dank des 2:0-Sieges im Hinspiel gegen AS Rom eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel verschafft, das am heutigen Donnerstag (9. Mai) in der Leverkusener BayArena über die Bühne geht. Die Werkself kann dabei nicht nur das Finale erreichen, sondern auch die Revanche für das verlorene Halbfinale der vergangenen Europa-League-Saison perfekt machen, als die Römer Bayer aus dem Turnier warfen.

Im zweiten Halbfinale treffen Olympique Marseille und Atalanta Bergamo um den Finaleinzug gegeneinander aufeinander. Dort ist die Lage ausgeglichener, das Hinspiel in Marseille endete mit einem 1:1-Unentschieden.