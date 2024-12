Bayer Leverkusen vs. AC Milan, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL im TV und Livestream?

Bayer Leverkusen misst sich in der Champions League mit der AC Milan. Wie Ihr live im TV und Livestream mit dabei sein könnt, erklärt dieser Artikel.

Nachdem Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende in der Bundesliga noch gegen den FC Bayern München 1:1 spielte, ist der deutsche Double-Sieger am heutigen Dienstag, den 1. Oktober, nun in der Champions League gegen die AC Milan gefragt. Als Spielstätte dient die BayArena in Leverkusen, dort rollt ab 21 Uhr der Ball.