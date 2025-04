Bayer Leverkusen, Europa League Achtelfinale: Wo läuft B04 vs. Qarabag FK heute live im Free-TV und Livestream?

Rückspiel in der Europa League! Bayer Leverkusen trifft zum zweiten Mal im Achtelfinale auf den Qarabag FK. Wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

Bayer Leverkusen konnte in der vergangenen Woche gegen den Qarabag FK gerade noch so die erste Niederlage der Saison abwenden. Am Ende trennten sich der Erste der Bundesliga und der Erste der aserbaidschanischen Liga mit einem 2:2-Unentschieden.

Im Rückspiel am heutigen Donnerstag, den 14. März, ist für beide Mannschaften also noch alles drin. In der BayArena ertönt um 21 Uhr der Pfiff zum Anstoß. Auf dem Spiel steht ein Ticket für das Viertelfinale der Europa League.