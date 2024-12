"Da habe ich keinen Zweifel": Ballon d'Or geht laut Barcelona-Star an Vinicius Junior von Real Madrid

Reals Vinicius Junior zählt beim Ballon d'Or zu den Topfavoriten. Das sieht auch ein Verteidiger von Erzrivale Barça so.

Inigo Martínez, Innenverteidiger des FC Barcelona, ist davon überzeugt, dass Real Madrids Offensivspieler Vinicius Junior in diesem Jahr den Ballon d'Or gewinnen wird.

"Wir alle wissen, dass sie Vinicius Junior den Ballon d'Or geben. Da habe ich keinen Zweifel. Er ist ein großartiger Spieler", wird Martínez von der Marca zitiert.

Erst jüngst beim 5:2 gegen Borussia Dortmund in der Champions League habe Vinicius seine Klasse unter Beweis gestellt, so Martínez weiter. Der Brasilianer schenkte dem BVB am vergangenen Dienstag drei Tore ein.

"Das Gleiche wird er natürlich auch gegen uns zeigen wollen", warnte Martínez, der am Samstagabend für den Clasico mit Barça in Madrid zu Gast ist.