Real Madrid will den Vertrag mit Vinicius Júnior offenbar vorzeitig verlängern. Der Stürmer könnte dann zu Top-Verdiener Mbappé aufschließen.

Laut der spanischen Sportzeitung As will Real Madrid Vinicius Júnior gerne langfristig an den Verein binden - und stellt ihm eine satte Gehaltserhöhung in Aussicht.