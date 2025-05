Fahrer stand offenbar unter Drogen! Fast 50 Verletzte nach Anschlag bei der Meisterparade des FC Liverpool: Jürgen Klopp ist "schockiert"

Die Polizei geht nach der Tragödie während der Meisterfeier des FC Liverpool nicht von einem terroristischen Akt aus.

König Charles III. ist bestürzt, Jürgen Klopp "schockiert" - der schreckliche Zwischenfall bei der Meisterparade vom FC Liverpool mit 65 bestätigten Verletzten hat weltweit Anteilnahme ausgelöst. Er und seine Familie seien "am Boden zerstört und in Gedanken bei allen Verletzten und Betroffenen", schrieb Klopp, ehemaliger Teammanager der "Reds", bei Instagram und fügte emotional an: "You'll never walk alone."

Der Mann, der mit seinem Auto während der Meisterfeier des FC Liverpool in die Menge gefahren war, stand offenbar unter Drogen. Dem 53-Jährigen werde versuchter Mord sowie Fahren unter Drogeneinfluss vorgeworfen, erklärte die Polizei in der nordwestenglischen Stadt am Dienstag.