Auswärtssieg in Wolfsburg: Heidenheim sammelt Big Points im Abstiegskampf

Heidenheim klettert durch den Dreier in Niedersachsen wieder an Bochum vorbei auf den Relegationsplatz.

Der 1. FC Heidenheim hat in der Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und die direkten Abstiegsränge verlassen. Mit dem 1:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg feierte Frank Schmidt bei seinem 700. Pflichtspiel als FCH-Trainer den zweiten Sieg in Serie - und sprang mit seinem Team in der Tabelle am VfL Bochum vorbei auf den Relegationsplatz 16.

Marvin Pieringer erzielte per Foulelfmeter (16.) den entscheidenden Treffer für den FCH, der aus den letzten drei Spielen nun starke sieben Punkte geholt hat. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nur noch drei Zähler, die kommenden Gegner (Leverkusen, Frankfurt, Bayern und Stuttgart) haben es allerdings in sich. Die Wölfe und Trainer Ralph Hasenhüttl dagegen verlieren nach drei Spielen ohne Sieg immer mehr den Anschluss an die Europapokalplätze.