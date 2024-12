Austria Wien vs. Sturm Graz heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga Nachholspiel in Österreich im TV und Livestream?

Austria Wien und Sturm Graz bestreiten am heutigen Mittwoch ein Nachholspiel in der österreichischen Bundesliga. SPOX verrät Euch, wer die Partie im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Am heutigen Mittwoch (25. September) holen Austria Wien und Sturm Graz um 18.30 Uhr das ursprünglich am 15. September Bundesliga-Spiel in Österreich nachzuholen.

Gespielt wird in der Generali-Arena um 18.30 Uhr.