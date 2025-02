Austria Wien vs. RB Salzburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

Wer überträgt das ÖFB-Bundesliga-Spiel zwischen Austria Wien und RB Salzburg am Samstag um 17 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Samstag trifft der Tabellenzweite Austria Wien auf den Fünften RB Salzburg. Im Rahmen des 19. Spieltages der ÖFB-Bundesliga wollen beide einen Erfolg einfahren. Die Veilchen aus der Hauptstadt stehen gemeinsam mit Sturm Graz punktgleich an der Tabellenspitze. Mit einem Sieg über die Roten Bullen und Schützenhilfe will man an der Konkurrenz vorbeiziehen und sich den Status als Ligaprimus sichern.

Die Gäste hingegen wollen ebenfalls unbedingt mit der vollen Punkteausbeute nach Salzburg zurückkehren, um in der Rangliste Boden gut zu machen und eine bisher verkorkste Saison zu retten. Wer sich spannenden Duell durchsetzen kann, entscheidet sich am Samstag. Anstoß ist um 17 Uhr in der Generali-Arena in Wien.

SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel live sehen könnt