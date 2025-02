Austria Klagenfurt vs. RB Salzburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

Die österreichische Bundesliga startet in das neue Jahr. Am Sonntag trifft RB Salzburg auf Austria Klagenfurt. Hier gibt es alle Infos zur Übertagung.

Die österreichische Bundesliga startet mit dem 17. Spieltag spät in das neue Jahr. RB Salzburg muss am heutigen Sonntag, 9. Februar, um 14.30 Uhr auswärts in Klagenfurt ran. Die beiden Mannschaften trafen auch in der letzten Partie vor der Winterpause aufeinander, damals konnten die Salzburger einen klaren 3:0-Erfolg verbuchen.

