"Außer es passiert noch ein Wunder": FC Bayern muss gegen den VfB Stuttgart auf Dauerbrenner Joshua Kimmich verzichten

Der Mittelfeldstar wird Vincent Kompany im Spitzenspiel gegen die Schwaben nicht zur Verfügung stehen.

Bayern München muss im Ligagipfel beim VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf seinen Strategen Joshua Kimmich verzichten. "Er wird nicht mitreisen, außer es passiert noch ein Wunder. Das Spiel kommt normalerweise für ihn zu früh", sagte Trainer Vincent Kompany am Donnerstag vor dem Abschlusstraining. Ob Kimmich am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen wieder zur Verfügung steht, blieb offen.