"Warum nicht einfach das Spiel sofort abbrechen?" Rostock gegen Dresden von heftigen Fan-Krawallen überschattet

Das mit Spannung erwartete Duell zwischen Rostock und Dresden blieb lange ruhig. Dann kam es zur Eskalation auf den Rängen.

Dynamo Dresden hat den Sprung an die Tabellenspitze der 3.Liga verpasst. Die Sachsen unterlagen in einem hitzigen Spiel beim Absteiger Hansa Rostock mit 0:1 (0:1) und liegen damit auf Platz zwei weiter drei Punkte hinter Energie Cottbus. Der Tabellenführer könnte mit einem Sieg am Sonntag beim VfB Stuttgart II davonziehen. Nils Fröling (11.) erzielte den Treffer der Gastgeber. Das Spiel wurde von heftigen Ausschreitungen auf der Tribüne überschattet und musste länger unterbrochen werden.