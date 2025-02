Auslosung für das DFB-Pokal Halbfinale: Wann wird ausgelost? Termin, Datum, Ort, Teams, Vereine, Übertragung im Free-TV und Livestream

Im DFB-Pokal geht es auf die Halbfinalpartien zu. SPOX verrät Euch, wann die Partien ausgelost werden.

In dieser Woche werden die letzten beiden Viertelfinalspiele des DFB-Pokals ausgetragen. Am heutigen Dienstag, den 25. Februar, konnte sich Arminia Bielefeld mit 2:1 gegen den SV Werder Bremen durchsetzen. Am Mittwoch, den 26. Februar, duellieren sich RB Leipzig und der VfL Wolfsburg um das letzte Ticket fürs Halbfinale. Bereits vor einigen Wochen konnten sind der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen fürs Halbfinale qualifizieren.

Wann die Auslosung für das Halbfinale stattfindet, könnt Ihr in diesem Artikel nachlesen.