Auslosung, Champions League Achtelfinale: Wo läuft die Ziehung heute live im Free-TV und Livestream?

Heute wird das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Ziehung live verfolgen könnt.

Die Playoffs der Champions League sind vorüber, nun geht es mit dem Achtelfinale weiter. Acht Teams haben es über den direkten Weg in die Runde der letzten 16 geschafft, die anderen acht über die Playoffs. Aus deutscher Sicht noch im Rennen um den Henkelpott sind der FC Bayern München, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund.

Die ersten Achtelfinal-Hinspiele werden am 4. März absolviert, doch davor müssen die Paarungen erst einmal in einer Auslosung ermittelt werden. Die Ziehung findet am heutigen Freitag, den 21. Februar, um 12 Uhr deutscher Zeit in Nyon (Schweiz) statt.