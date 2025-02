Aus einem ganz bestimmten Grund: Warum Kylian Mbappe mit Real Madrid im Achtelfinale der Champions League nicht gegen Bayer Leverkusen spielen will

Kylian Mbappé hat bei den möglichen Achtelfinal-Gegnern in der Champions League eine klare Präferenz.

Real Madrids Kylian Mbappe will mit seinem Klub in der nächsten Runde der Champions League am liebsten gegen den Stadtrivalen Atletico spielen. Das sagte er nach dem 3:1-Erfolg der Königlichen gegen Manchester City am Mittwochabend, den er mit drei Treffern fast im Alleingang perfekt machte. Am Freitag findet die Auslosung des Achtelfinales statt, bei dem Real entweder Atletico oder der deutsche Meister Bayer Leverkusen zugeteilt wird.