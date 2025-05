Die Fiorentina spielte eine starke Saison unter Trainer Raffaele Palladino. Doch nun gehen beide Seiten getrennte Wege.

Erstligist AC Florenz und Trainer Raffaele Palladino gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein des Nationalspielers Robin Gosens bekanntgab, seien die Verträge des 41-Jährigen und seines Teams am Freitag "in gegenseitigem Einvernehmen" aufgelöst worden. Mehr Informationen sowie Gründe nannte der Klub in der kurzen Mitteilung nicht.