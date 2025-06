OTHER

SID OTHER

Gegen den neuseeländischen Klub Auckland City kommen die Boca Juniors nicht über ein Remis hinaus.

Erst die nächste Spielunterbrechung, dann das Aus: Die Boca Juniors haben sich bei der Klub-WM gegen die Amateure von Auckland City blamiert und treten nach dem 1:1 (0:1) in der Bayern-Gruppe C wie ihr Gegner die Heimreise an.