Auflösungserscheinungen beim BVB! Nuri Sahin zieht Borussia Dortmund bei Real Madrid mit seiner Umstellung den Zahn

Auflösungserscheinungen statt Besserung! Die taktische Umstellung von Nuri Sahin beim 2:5 gegen Real Madrid erwies sich für den BVB als fatal.

"Es ist absolut kein normaler Abend", sagte Nuri Sahin vor Anpfiff der Partie gegen Real Madrid bei Prime Video und behielt Recht. Der Trainer ging nämlich in die Geschichte von Borussia Dortmund ein: Noch nie hatte der BVB in einem Champions-League-Spiel fünf Gegentore kassiert.

Die Westfalen sammelten noch einen weiteren fragwürdigen Rekord ein, denn dass man auch beim achten Gastspiel in einem bestimmten Stadion keinen Sieg erringen konnte, war zuvor in diesem Wettbewerb noch nicht vorgekommen. Die Dortmunder Bilanz im Estadio Santiago Bernabéu lautet nun: sechs Niederlagen, zwei Unentschieden.

Dabei wäre mehr drin gewesen. "Wir wollen mutig sein", hatte Sahin als Marschroute am Vortag ausgegeben und sein Team füllte den Auftrag in den ersten 45 Minuten mit viel Leben. Dortmund agierte in beide Spielrichtungen leidenschaftlich und zielstrebig, Real vor allem gegen den Ball fast schon provokant lethargisch.

Anders als noch gegen St. Pauli am Freitag stimmte das Passtempo des BVB, so dass das eigene Offensivspiel mit viel Zug Richtung Madrider Tor vorgetragen wurde. Dortmund war sich nicht für das Mehr an Ballbesitz zu schade, sondern trat in der Tat mutig auf, spielte sich ohne größere Gegenwehr der Hausherren ins zweite Drittel nach vorne und leistete sich keine Ballverluste im Zentrum.