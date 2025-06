Quincy Promes hat 1250 Kilo Kokain geschmuggelt und seinem Cousin ein Messer ins Bein gerammt. Nun wurde er ausgeliefert.

Quincy Promes ist vergangenes Jahr in seiner niederländischen Heimat wegendes Schmuggelns von insgesamt 1250 Kilogramm Kokain verurteilt worden. Zudem wurde er für schuldig befunden, seinen Cousin mit einem Messer attackiert und in ein Bein gestochen zu haben. Weil Promes aber in Russland unter Vertrag stand und Russland kein Auslieferungsabkommen mit den Niederlanden hat, musste er zunächst nicht in Haft.