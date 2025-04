Es gibt einem Bericht zufolge drei heiße Kandidaten für das Angriffszentrum der Blues. Zwei davon spielen in Deutschland.

Der FC Chelsea will im Sommer einen Top-Stürmer holen und denkt dabei angeblich auch über zwei Bundesliga-Stars nach. Das berichtet The Athletic. Demnach sind Hugo Ekitike von Eintracht Frankfurt und Benjamin Sesko von RB Leipzig auf der Wunschliste der Blues ganz oben gelandet. Interesse besteht bei den Londonern außerdem noch an Liam Delap von Ipswich.