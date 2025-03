Bayern Münchens Torjäger Harry Kane hat auf seiner Rekordliste nun auch den FC St. Pauli abgehakt.

Der Engländer traf am Samstagnachmittag gegen den Aufsteiger in der 17. Minute zum 1:0. Der englische Teamkapitän traf damit gegen alle 19 Bundesligaklubs, gegen die er in seiner Zeit in München gespielt hat, mindestens einmal.