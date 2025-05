Auch im vierten Clasico der Saison: Barcelona schlägt Real Madrid

Der FC Barcelona steht kurz vor dem Gewinn der spanischen Meisterschaft. Real kann die Katalanen erneut nicht aufhalten.

Hansi Flick und der FC Barcelona haben Erzrivale Real Madrid einmal mehr entzaubert und stehen nach der nächsten spektakulären Aufholjagd dicht vor dem Gewinn der spanischen Meisterschaft. Das Team des deutschen Trainers gewann beim spektakulären 4:3 (4:2) im Olympiastadion auf dem Montjuic trotz eines frühen Zwei-Tore-Rückstands auch den vierten Clásico der Saison und geht mit sieben Punkten Vorsprung auf Real in die verbliebenen drei Saisonspiele.

Wie schon in den epischen Halbfinal-Duellen in der Champions League gegen Inter Mailand bewies Barca am Sonntag überragende Comeback-Qualitäten. Nachdem Kylian Mbappé (5./Foulelfmeter, 14.) Real zunächst früh auf Kurs gebracht hatte, drehten Eric García (19.), Lamine Yamal (32.) und Raphinha (34., 45.) die Partie noch vor der Pause zugunsten völlig aufgedrehter Katalanen. Mbappé (70.) sorgte mit seinem dritten Treffer noch einmal für Spannung.